Redaktion 28.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Factor Investing Robeco lanciert Multi-Factor Fonds auf Unternehmensanleihen

Factor Investing bezeichnet die Auswahl von Aktien, die bestimmte Eigenschaften aufweisen wie Value, Momentum oder eine geringe Volatilität. Im Aktienbereich hat sich diese Anlagestrategie bewährt. Was liegt näher, als diesen Anlagestil auf andere Anlageklassen zu übertragen? „Wir wollten wissen, ob Verhaltensmuster von Anlegern, die am Aktienmarkt zu beobachten sind, auch bei Unternehmensanleihen nachweisbar sind. Ziel war es zu prüfen, ob Factor Investing auch in Anleiheportfolios einen Mehrwert liefert“, sagt Patrick Houweling aus dem Corporate-Bond-Team von Robeco.