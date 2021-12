Feri-Studie „Carbon-Blase bedroht große Teile der Kapitalmärkte“

Die Bad Homburger Feri Gruppe und die Umweltschutzorganisation WWF haben in gemeinsamer Studie zum so genannten „Carbon Bubble“ Risiko-Szenarien für Investoren analysiert. Das beunruhigende Ergebnis: Abwertungen von bis zu 50 Prozent in betroffenen Marktsegmenten möglich.