Fidelity Ausblick 2017 auf europäische Aktien „Viele interessante Einstiegschancen“

Generell sieht Matthew Siddle das Umfeld für europäische Aktien aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen im globalen Rahmen positiv: „China ist einer harten Landung entgangen, die Volkswirtschaft des Landes befindet sich nun wieder in einem Aufwärtstrend. Auch die Wirtschaftsdaten aus den USA waren stark – wie unter anderem die Arbeitslosenzahlen und die Daten über die Schaffung neuer Jobs belegen.“ Insbesondere die Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten dürfte seiner Einschätzung nach auch die Entwicklung europäischer Aktien in den kommenden Monaten beeinflussen. Die von Trump angekündigten Steuersenkungen sollten eine stimulierende Wirkung auf den Aktienmarkt haben.

Aufstieg des Populismus ein Risiko

Allerdings seien die politischen Risiken in Europa nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Die Brexit-Verhandlungen könnten für eine lange Phase der Unsicherheit sorgen. Es ist wahrscheinlich, dass die Positionen Großbritanniens und der Europäischen Union sehr weit auseinanderliegen werden – Streit wäre die Folge“, skizziert Siddle ein negatives Szenario. Auch den Aufstieg des Populismus stuft er als ein zusätzliches Risiko für Europa ein: Nach dem Italien-Referendum von Anfang Dezember steht im kommenden Jahr 2017 in Frankreich die Präsidentschaftswahl an, in Deutschland finden Bundestagswahlen statt.

Einstiegschancen vor allem bei Healthcare- und Energietiteln

Dennoch würden sich auf dem europäischen Aktienmarkt viele Einstiegschancen bieten. „Wir suchen nach Aktien mit guter Qualität zu einem attraktiven Preis, und das ist momentan in mehreren Branchen zu finden“, so Siddle. „In der Gesundheitsbranche gibt es Unternehmen mit einer vielversprechenden Produkt-Pipeline, deren Aktien attraktiv bewertet sind. Ähnlich ist die Situation in der Energiebranche. Viele Aktien befinden sich nahe einem 60-Jahres-Tief. Nachdem die Rohstoffpreise zuletzt gestiegen sind, haben die Unternehmen jetzt Rückenwind.“

* vollständiger Fondsname: Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR; ISIN: LU0048578792

