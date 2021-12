Finanztipp der Woche: Die besten Pflegeversicherungen

Weil sich die Police an den Kosten orientiert, passt sie sich automatisch an steigende Pflegekosten an. Sie ist aber auch sehr fokussiert, abgedeckt sind nur die reinen Pflegekosten. Weiterer Nachteil: die Zettelwirtschaft. Denn den Pflegebedürftigen entsteht ein hoher Aufwand, weil sie die Kosten anhand von Belegen nachweisen müssen. Die besten Pflegetagegeldversicherungen Mehr Flexibilität haben die Pflegepatienten bei einer Pflegetagegeldversicherung. Hier gibt es jeden Tag einen Geldbetrag, den die Pflegebedürftigen je nach Lust und Laune verwenden können. Das volle Tagegeld gibt es in der Regel aber erst ab Pflegestufe III, wenn die Versicherten also mindestens fünf Stunden täglich betreut werden müssen. In den Pflegestufen I und II bekommt der Versicherte nur einen bestimmten Prozentsatz der vereinbarten Summe.Ein Qualitätsmerkmal ist es, wenn es ab Pflegestufe II 50 Prozent des vollen Tagegelds gibt, wie etwa bei Concordia und DKV. Beim Signal Iduna Pflege-Top-Tarif sind es sogar 70 Prozent. Gute Pflegeversicherungen, egal welcher Art, zeichnen sich zudem dadurch aus, dass es keine Wartezeiten gibt. Ist das nicht so, müssen die Kosten zunächst doch aus eigener Tasche gezahlt werden. Aus dem gleichen Grund sollte eine gute Police im Pflegefall außerdem vom Versicherer beitragsfrei gestellt werden.Manche Versicherer zeigen sich im Pflegefall zudem besonders spendabel. Beim Fingro Pflege + Kapitalplan etwa, einer fondsgebundenen Pflegerentenversicherung, gibt es bei Eintritt der Pflegebedürftigkeit einen Einmalbeitrag in Höhe einer Jahresrente. Universa zahlt bei ihrem Pflegetagegeldtarif PT-Premium das Doppelte der vereinbarten Leistung, wenn der Pflegefall vor dem 65. Geburtstag des Versicherten durch einen Unfall eintritt oder es noch minderjährige Kinder zu versorgen gibt.