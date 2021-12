Finanztipp der Woche: Mit der Unsicherheit Geld verdienen

Die steigende Volatilität hat auch praktische Auswirkungen auf die Preise von anderen Zertifikaten. Denn hinter fast allen Papieren steckt eine Kombination von Optionen. Zum Beispiel Discount-Zertifikate: Die Papiere sind preiswerter als der jeweilige Basiswert, auf den sie sich beziehen. Das wird dadurch möglich, dass der Emittent an der Terminbörse Optionen auf diesen Basiswert verkauft. Dieser Erlös wird als Rabatt an den Anleger weitergegeben.Der Effekt: Je heftiger die Aktienkurse schwanken, desto teurer werden Optionen und desto mehr Rabatt bieten neue Discount-Zertifikate.+ Weil die Nervosität an den Märkten anhalten wird+ Weil intelligente Zertifikate ihre Stärken ausnutzen+ Weil Volatilitäts-Papiere eine Versicherung für’s Depot sindDer Indexanbieter Stoxx hat einen Index entwickelt, der Privatanlegern die Geldanlage in Volatilität erleichtert. Der Euro Stoxx 50 Volatility Short-Term Futures Index investiert dazu in die nächsten beiden ausstehenden Futures auf den V-Stoxx, aktuell also in den Juni- und Juli-Kontrakt. An jedem Handelstag wird ein Bruchteil des nächstfälligen Futures verkauft und dafür des übernächsten Futures gekauft.Damit sollen die Rollverluste minimiert werden, da in der Regel die ferner in der Zukunft liegenden Kontrakte teurer sind als die aktuelleren. Privatanleger können nun über eine Exchange Traded Note (ETN) von Barclays an der Indexentwicklung partizipieren. Die neue ETN entwickelt sich genau wie der Stoxx-Volatilitätsindex. Es wird eine jährliche Gebühr von 0,89% fällig. Die sprunghaft gestiegene Nervosität an den Märkten hat dem Papier zu einem guten Börsenstart verholfen – in der Spitze ein Plus von knapp 28 %. Ein Buy-and-hold-Investment ist das Papier allerdings nicht. Die ETN sollte bei Bedarf und in stürmischen Zeiten an den Märkten zum Einsatz kommen.Gelegenheit für konservative Discount-Jäger: Europa vor der Zerreißprobe, die Börsen haben Schüttelfrost. Über 350 Punkte ging es beim Euro Stoxx 50 vergangene Woche in den Keller. Zum Wochenstart dann die Rolle vorwärts. Gut für konservative Discount-Jäger. Über das Zertifikat von Goldman Sachs kaufen Sie den Europaindex mit 46,0% Rabatt. 7,7% (4,8% p.a.) Gewinne sind drin, wenn der Index zur Fälligkeit am 16.12.2011 über dem Cap bei 1.600 Punkten notiert (42%-Puffer).Das Zertifikat der WGZ Bank könnte das richtige Zertifikat zur aktuell recht wackeligen Börse sein. Es läuft bis zum 15. Mai 2015. Den möglichen Verlust limitiert der Emittent auf 10 Prozent. Dafür nimmt das Zertifikat eins zu eins an den Kursgewinnen des Index teil. Um diese hohe Partizipationsrate darzustellen, hat die WZG Bank jedoch einen Deckel drauf gelegt. Mehr als 45 Prozent Gewinn werden insgesamt voraussichtlich nicht drin sein.Aufs Jahr gerechnet wären das aber immerhin 7,3 Prozent. Das genaue Limit legt die Bank am Emissionstag fest. Na, das ist doch mal ein klares Konzept einfach umgesetzt. Und insgesamt ist es gar nicht so eine schlechte Idee.