Finanzvertrieb: Telis kauft sich bei ASG Finanz ein

Wie die Telis AG heute mitteilte, hat der Regensburger Finanzvertriebskonzern die Blueman Innovation GmbH übernommen. Diese wurde vom ehemaligen ASG-Finanz-Geschäftsführer Gregor Knapp nach seinem Ausscheiden zum 1. Mai gegen einen nicht genannten Betrag an die Telis verkauft. Knapp selbst wechselte nach Angaben der ASG zur Dema Deutsche Versicherungsmakler AG, einer Tochter der Telis.Die Telis Financial Services Holding AG bestellte Eugen Hahn, den Generalbevollmächtigten der Telis-Unternehmensgruppe, zum neuen Geschäftsführer der Blueman Innovation GmbH. Blueman hält 40 Prozent an der ASG Finanz GmbH. Den Rest der ASG-Finanz-Anteile halten die Inhaber und Geschäftsführer Torsten Hass und Walter Klein über die Walter Klein GmbH und die Thorsten Hass GmbH.ASG-Inhaber Walter Klein erklärte gegenüber DAS INVESTMENT.com, man sei seitens der Telis über den Verkauf der Blueman informiert worden und sehe die Transaktion „gelassen“. Die Gesellschafteranteile würden nicht in der derzeitigen Konstellation bleiben, dazu werde es noch Gespräche geben.Im Übrigen, so Klein weiter, müsse klar differenziert werden, dass die ASG Finanz ein Vertriebspartner der ASG Assecuranz Service sei, deren Anteile sich nach wie vor zu je 50 Prozent in Händen der Inhaber Hass und Klein befinden.Dort ist der Großteil der ASG-Berater (nach Unternehmensangaben rund 550) angebunden. Die Unabhängigkeit der ASG sei durch die Transaktion nicht gefährdet, so Klein.