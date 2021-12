Flossbach, Carmignac & Co. Diese 12 Mischfonds sind derzeit Maklers Lieblinge

Die Top-Seller-Listen der Maklerpools geben an, welche Fonds aktuell von unabhängigen Finanzberatern am häufigsten empfohlen werden. In den sechs Top-10-Rankings der Maklerpools Argentos, BCA, JDC, Netfonds und Fondskonzept sowie der Direktbank DAB Bank sind aktuell 13 Mischfonds vertreten.Einige wenige Mischfonds tauchen gleich in mehreren Listen auf den vorderen Plätzen auf, die meisten sind nur in einer oder zwei Listen vertreten. Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben (Platz 1: 10 Punkte, Platz 2: 9 Punkte usw.) und daraus folgendes Ranking erstellt: Platz 12 von 12: SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies

Der Fonds SLI Global SICAV Global Absol. Return Strategies belegt in der Top-Seller-Liste des Pools Argentos den neunten Platz. Auflegung: 26.01.2011Fondsvolumen: 14.108,70 Millionen EuroPerformance 3 Jahre: 13,81 ProzentPerformance seit Auflegung: 24,61 Prozent