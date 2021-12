Flugzeugfonds Hannover Leasing startet dritten Airbus-A380-Fonds

Hannover Leasing hat mit dem Vertrieb des dritten A380-Fonds "Flight Invest 51" begonnen. Dabei handelt es sich um das erste Beteiligungsangebot, das entsprechend den Richtlinien des im Juli 2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) konzipiert wurde, und zugleich um den 51. von Hannover Leasing insgesamt aufgelegten Flugzeugfonds. Der Airbus A380-800, in den der Fonds investiert, ist langfristig an die Fluggesellschaft Emirates vermietet. Das Investitionsvolumen des Fonds beträgt insgesamt 250 Millionen US-Dollar.Das Fondskonzept sieht vor, während der Grundmietzeit das von privaten Investoren eingebrachte Eigenkapital zurückzuführen und das aufgenommene Fremdkapital vollständig zu tilgen, ohne dass hierzu Erlöse aus einem späteren Verkauf des Flugzeuges eingesetzt werden. "Dieses konservative Konzept hat sich bereits bei unserem Vorgänger-A380-Fonds bewährt und ist bei sicherheitsorientierten Anlegern auf eine sehr positive Resonanz getroffen", sagt Andreas Ahlmann, Geschäftsführer von Hannover Leasing. "Damit tragen wir auch der Tatsache Rechnung, dass der A380 ein noch relativ junger Flugzeugtyp ist, für den bisher noch keine Erfahrungswerte aus Verkäufen oder aus der Weitervermietung vorliegen. Mit unserem sicherheitsorientierten Konzept gelingt es uns, gerade mit den speziellen Eigenschaften des A380 für unsere Investoren ein bei keinem anderen Flugzeugtyp darstellbares Chance-/Risiko-Verhältnis zu erreichen."Das Fondskonzept sieht eine zehnjährige Grundmietzeit sowie zwei alternative Mietverlängerungsoptionen für Emirates vor. Verlängert Emirates die Mietzeit auf zwölf Jahre, liegt die Miete für die gesamte Mietzeit unverändert auf dem anfänglichen Niveau. Im Falle einer Verlängerung auf 15 Jahre nach Ablauf der Grundmietzeit orientiert sich die Miete für den Verlängerungszeitraum an der dann geltenden Marktmiete, wobei jedoch eine Mindestmiethöhe vereinbart wurde. Bei jeder der möglichen Optionen wird das Eigen- und Fremdkapital vor einer eventuellen Weitervermietung vollständig zurückgeführt, ohne dass dafür Mittel aus der Veräußerung des Flugzeugs erforderlich sind.Anleger können sich mit einem Betrag in US-Dollar beteiligen, der zum Beitrittszeitpunkt mindestens einem Gegenwert von 20.000 Euro entspricht. Von den 250 Millionen US-Dollar Gesamtinvestitionsvolumen entfallen rund 109 Millionen US-Dollar auf das Eigenkapital. Die prognostizierten Auszahlungen beginnen bei 5,1 Prozent pro Jahr und steigen bis 2025 auf 11,00 Prozent pro Jahr an. Für die Jahre 2026 bis 2028 betragen sie 17 Prozent bis 18 Prozent pro Jahr. Bezogen auf das eingesetzte Eigenkapital erhalten die Anleger prognostizierte Gesamtrückflüsse in Höhe von rund 217 Prozent bei einer Laufzeit von rund 15 Jahren.