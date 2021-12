Fonds-Absatzstatistik Mai 2019 Diese 10 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb

Die Top-Seller-Listen geben an, welche Fonds aktuell von unabhängigen Finanzberatern am häufigsten empfohlen werden. In den Top-5-Rankings des Monats Mai 2019 der vier Maklerpools BCA, Fondskonzept, Netfonds und Jung, DMS & Cie. sowie der Direktbank DAB BNP Paribas sind folgende Fonds am häufigsten vertreten.

Einige dieser Verkaufsschlager tauchen in mehreren Listen auf den vorderen Plätzen auf, andere sind nur in einer oder zwei Listen vertreten. Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben (Platz 1: 5 Punkte, Platz 2: 4 Punkte usw.) und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Produkte in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind die jeweiligen Fonds alphabetisch sortiert. Berücksichtigt wurden nur in Euro notierte Anteilsklassen.