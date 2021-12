Fondsmanager über die Franken-Freigabe „Für Euro-Anleger wird sich nichts ändern“

Ja. Aber wenn man das Handeln der Notenbanken analysiert, haben diese zwei Strategien, um solche Maßnahmen an die Öffentlichkeit zu bringen. Die erste ist, die anstehende Entscheidung lange im Vorfeld vorsichtig anzukündigen. Die zweite ist, den Markt auf einen Schlag zu überraschen. Die SNB hat sich in diesem Fall für die zweite Möglichkeit entschieden.Ich denke ja. Am kommenden Donnerstag kommt der EZB-Rat zu einer Sitzung zusammen, auf der geldpolitische Entscheidungen getroffen werden. Wie diese aussehen werden, scheint schon im Vorfeld klar zu sein. Denn der Europäische Gerichtshof (EUGH) hat in seiner jüngsten Bewertung den Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB als legitime geldpolitische Maßnahme bezeichnet. Die EZB wird am Donnerstag also weiter Anleihekäufe im großen Stil - das sogenannte Quantitative Easing - verkünden. Das würde es der Schweiz sehr schwer machen, die Euro-Bindung beizubehalten.Gar nichts. Ich gehe nicht davon aus, dass die Franken-Freigabe sich mittel- oder langfristig auf den Öl- oder den Goldpreis auswirken wird.Die Veränderung im Euro-Dollar-Kurs dürfte marginal sein. Heute hat der Euro gegenüber dem Dollar zwar wieder deutlich nachgegeben. Der Grund dafür hat aber meines Erachtens nichts mit dem Schweizer Franken zu tun. Das dürfte vielmehr an den Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der bevorstehenden weiteren Quantitative-Easing-Runde seitens der EZB liegen. Dafür spricht auch der Dollar-Franken-Kurs, der sich heute ebenfalls nur marginal geändert hat.Für die Schweizer Börse hat die Franken-Freigabe gravierende Auswirkungen: Allein am heutigen Donnerstag brach der Züricher SMI um bis zu 8 Prozent ein. Auch langfristig dürfte die SNB-Entscheidung an Schweizer Aktien nicht spurlos vorüber gehen. Anders sieht das im Rest Europas aus: Für Euro-Anleger wird sich nichts ändern.