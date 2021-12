Spiros Margaris zur Franken-Freigabe „Investoren werden Geldpolitik anderer Zentralbanken hinterfragen“

Der Schritt der SNB wird keine große direkte Wirkung auf den Goldpreis haben. Der SNB-Entscheid den Mindestkurs aufzuheben hilft der allgemeinen bestehenden Marktunsicherheit nicht und somit wird der Goldpreis kurzfristig eher steigen und langfristig tendenziell einiges höher liegen.Der Ölpreis wird sich auf dem heutigen Niveau stabilisieren. Die große Preisbewegung und Geschichte liegt hinter uns und natürlich dementsprechend auch die Opportunität mit fallenden Preisen Geld zu verdienen.Dazu kann ich nur sagen, dass jedes Land von einer starken Währung spricht, aber sich immer im Grunde genommen eine schwache Währung wünscht. Wenn man dies so berücksichtigt, dann ist die Frage nur, wer dieses Ziel am konsequentes verfolgt. Der Euro wird weiter an Wert gegenüber dem Franken verlieren.Investoren werden nun die Geldpolitik der anderen Zentralbanken hinterfragen und als Folge davon auch die Wirkung auf die Märkte. Nichtsdestotrotz sehe ich momentan nur Opportunitäten in Aktien, Immobilien und Bargeld.Der Euro wird permanent gegenüber dem Dollar unter Druck sein. Das wird sich auch langfristig nicht ändern.Spiros Margaris ist Gründer und Geschäftsführer der Beratungsboutique Margaris Advisory . Er besitzt einen MBA von der Toronto University & EMBA der Universität St. Gallen (HSG) sowie über 20 Jahre internationale Berufserfahrung im Investment Management für institutionelle Kunden, Family Offices und HNWIs. Er veröffentlicht regelmäßig Aufsätze zu innovativen Lösungen und Strategien zu den Themen Banking und Asset Management.