Franklin Templeton verstärkt Versicherungsteam

Jörg Spielberger betreut künftig als Sales Manager die Versicherungskunden von Franklin Templeton und deren angeschlossene Makler. Er berichtet an Peter Stowasser, der den Privatkunden-Vertrieb in Deutschland verantwortet.Zuvor war Spielberger 11 Jahre in verschiedenen Vertriebspositionen bei Deutschlands größter Fondsgesellschaft DWS tätig, zuletzt als Ansprechpartner für Versicherungen in Deutschland und Österreich