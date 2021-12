Funny Black Friday mit Nassim Taleb Das haben Thanksgiving-Truthähne, schwarze Schwäne und Anleger gemeinsam

Der Humor von Nassim Taleb ist so schwarz wie seine Schwäne. Der schwarze Schwan - ein Begriff, den der Finanzmathematiker und Wissenschaftler in seinem gleichnamigen Buch beschreibt - steht für Ereignisse an den Finanzmärkten, die extrem unwahrscheinlich sind, von keinem der Akteure erwartet werden - und trotzdem passieren. Ein Beispiel dafür wäre der Zusammenbruch der US-Großbank Lehman Brothers im Jahr 2008.

Das Verhalten der Anleger ähnele dem der Thanksgivings-Truthähne, erklärt Taleb auf Twitter. Thaksgiving ist das wichtigste US-Familienfest, an dem traditionell Truthahn-Braten auf den Tisch kommen. Es fand am gestrigen Donnerstag statt. Der darauffolgende Tag wird in den USA Black Friday genannt. An diesem Tag beginnt offiziell die Weihnachtseinkaufsaison.

Als Finanzmathematiker und Statistik-Experten fügt Taleb eine Grafik hinzu, die seine Aussage veranschaulichen soll. Der Chart zeigt das Wohlbefinden der Truthähne in den 1.000 Tagen vor Thanksgiving - und am Tag des Thanksgivings selbst (siehe unten).