Die hohe Regulierungsdichte hat die deutsche Wirtschaft bereits mehrere Milliarden Euro gekostet, so das Ergebnis einer Studie des Versichererverbands GDV. Wie hoch die Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik ohne Überregulierung gewesen wäre und was sich laut GDV künftig ändern sollte.

Mit einer effizienteren Finanzmarktregulierung könnte Deutschland mehrere Milliarden Euro mehr erwirtschaften. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die sich mit den Kosten und dem Nutzen der Regulierung befasst.

Demnach hätte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Untersuchungszeitraum 2000 bis 2016 um 4,4 Prozent höher gelegen, wenn Deutschland zu den fünf OECD-Ländern mit dem besten Regulierungsumfeld zählen würde. Dies entspricht bezogen auf 2016 einem zusätzlichen BIP von rund 165 Milliarden US-Dollar (knapp 149 Milliarden Euro).

Basis für die Berechnung ist der Economic Freedom of the World-Index des Fraser Instituts, in dessen Regulierungs-Ranking Deutschland im Mittelfeld landet. Die ersten fünf Plätze belegen Honkong, Neuseeland, Singapur, die USA und Kanada.

Auch Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen laut GDV, dass neue regulatorische Initiativen hiesige Unternehmen in jüngster Vergangenheit zusätzlich belastet haben. „Deutschland kommt beim Bürokratieabbau kaum voran“, erklärt GDV-Chefvolkswirt Klaus Wiener. Zwar habe sich die Bundesregierung verpflichtet, neue Auflagen durch Entlastungen in gleicher Höhe zu kompensieren. Die Regel berücksichtige aber nur laufende Kosten, nicht jedoch den Einmalaufwand. Wie hoch dieser ist, zeigt der Verband in folgender Grafik: