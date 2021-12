Gehälter von AGI, Pimco, DeAWM & Co. So viel zahlen 22 Fondsgesellschaften ihren Mitarbeitern

Vom Finanzdienstleister über IT-Experten bis hin zu den Mitarbeitern in Personalabteilungen: Das Online-Karriereportal Emoulment.com hat Gehälter von Mitarbeitern bei Fondsgesellschaften erhoben. Finanzprofis, die wissen wollten, wie gut sie im Vergleich zu Kollegen und Mitbewerbern in ähnlicher Position und mit ähnlicher Berufserfahrung stehen, sollten online ihre Gehälter eintragen. Anschließend wurden diese ausgewertet und verglichen. Danach fasste Emoulment.com die gesammelten Daten zusammen. Daraus entstand eine Übersicht darüber, wie viel einzelne Fondsgesellschaften ihren Mitarbeitern zahlen. Dabei wurden nur Gesellschaften berücksichtigt, die in mindestens 25 Einträgen auftauchen. Die Übersicht ist nach Betätigungsfeldern sowie nach Berufserfahrung gegliedert.

Da in der Auswertung nur freiwillige Einträge von Mitarbeitern berücksichtigt wurden, erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität. Einen guten Einblick in die Gehälter-Struktur einzelner Fondsgesellschaften bietet sie aber allemal.