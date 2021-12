Klaus-Dieter Erdmann 22.07.2015 Lesedauer: 3 Minuten

Geiz-ist-Geil-Mentalität bei der Geldanlage Marsch, Marsch in die Servicewüste

Ohne Bankberater und mit wenigen Mausklicks, aber dennoch professionell – so geht moderne Geldanlage heute. Wer das für den richtigen Weg hält, sollte sich DER-FONDS-Kolumnist Klaus-Dieter Erdmann zufolge einmal vor Augen führen, was in anderen Branchen am Ende dieser Entwicklung stand.