Geschäftsführer Berenberg-Manager geht zu WuV

Ingo Kürpick wird Geschäftsführer bei der Wachstum und Value Finanzportfolioverwaltung (WuV) mit Sitz in München. Er verantwortet nun Fondsauswahl und Portfoliomanagement der Fonds-Vermögensverwaltung bei bestehenden Portfolios. Er nimmt mit Sitz in der neu eröffneten Niederlassung in Frankfurt außerdem die Aufgaben der Geschäftsführung wahr. Neben Ingo Kürpick ist Markus Sievers, Geschäftsführer der Investmentgesellschaft Apano, zweiter Geschäftsführer bei WuV.

Kürpick kommt von der Hamburger Privatbank Berenberg. Dort leitete er von April 2014 bis September 2019 die Fondsvermögensverwaltung und die Auswahl von Fondsmanagern in der Vermögensverwaltung und im Multi-Asset-Bereich. Davor arbeitete er von 2003 bis 2014 bei der DWS als Senior-Portfoliomanager und Analyst.