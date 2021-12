Globaler Amundi-Fonds nach Markowitz

Die Fondsgesellschaft Amundi legt mit dem Amundi Funds Equity Global Minimum Variance (ISIN: LU0801842559) einen neuen Minimum-Varianz-Fonds auf und baut damit die Next-Generation-Fondspalette aus. Der Fonds soll den MSCI World Index über einen Zeithorizont von fünf Jahren schlagen – bei geringeren Kursschwankungen. Der Begriff Minimum-Varianz kommt aus der Modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Darin bezeichnete er so ein reales so genanntes effizientes Portfolio aus Aktien, das die niedrigste Gesamtvolatilität aufweist.Zwei Stufen sollen das leisten.Aktienauswahl: Das Investment-Team filtert über ein Scoring-System über öffentlich verfügbare Finanzinformationen die Unternehmen mit den solidesten Kennzahlen heraus.Minimum-Varianz-Prozess: Das Team gewichtet die ermittelten Titel nach Volatilität und Korrelation, um die Volatilität im Portfolio zu minimieren.Risiko beobachten: Das Team prüft mögliche Risikoklumpen und steuert zusätzlich unerwünschte Branchen-, Länder, oder Stil-Gewichtungen. Damit will es sich beispielsweise dem Herdentrieb an den Kapitalmärkten entziehen.Amundi managt europäische Aktien seit drei Jahren nach dem Minimum-Varianz-Ansatz. Der neue Fonds verfolgt dieselbe Strategie auf den globalen Aktienmärkten.