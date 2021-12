Mirko Kohlbrecher 05.07.2012 Lesedauer: 1 Minute

Goldanlage: Versicherung oder Hysterie?

Mirko Kohlbrecher, Prokurist bei Spiekermann & Co, erklärt in seinem Gastbeitrag, warum Gold eine traditionelle Versicherung gegen Vermögensverlust ist und trotzdem gleichzeitig eine irrationale Geldanlage in hysterischen Marktphasen sein kann.