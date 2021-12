Die Deutschen setzen immer stärker auf Immobilien zur Geldanlage und als Altersvorsorge. Das macht sich auch bei den Preisen für Bauleistungen an Wohngebäuden in Deutschland bemerkbar. Besonders rasant verlief der Preisanstieg im vergangenen Jahrzehnt.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Baupreisindexes für Bauleistungen an Wohngebäuden in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2016. Ausgehend vom Jahr 2010 (Index=100) lag der Baupreisindex für Bauleistungen am Bauwerk im Jahr 2007 beispielsweise bei 95,4 Punkten: