Grafik des Tages So sieht die EM-Tabelle nach Risiko-Rating aus

Von Geschäftswegen bewertet Coface die Zahlungssicherheit für Unternehmen bei Geschäften in den jeweiligen Ländern. Und da ist Deutschland der Top-Favorit. „Eine sichere Wette“, wie Coface mit Blick auf die aktuelle Verfassung der deutschen Wirtschaft konstatiert.Oder schafft Belgien (A2), dessen Wirtschaft trotz politischer Probleme recht gut läuft, auch auf den Rasen die Überraschung? Kommt Spanien (A4) nach der Krise wieder weiter nach vorn? Findet Frankreich (A3) zu alter Stärke zurück? Und kippt England (A2) bei seinem aktuellen politischen Balanceakt aus der EU – und vorher aus dem Turnier in Frankreich?Was ist mit Italien, das bei Coface in der Länderbewertung immerhin auf der Beobachtungsliste für eine Aufwertung steht?