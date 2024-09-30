Die Statistik für Oktober ist da – mit mehr als 9.000 Investmentfonds, sortiert nach Ihren individuellen Wünschen. Wählen Sie einfach die gewünschte Fonds-Kategorie aus und lassen Sie sich für alle Zeiträume die Spitzenreiter anzeigen. Zu jedem Fonds ist ein Datenblatt hinterlegt, und per Knopfdruck lässt sich jeder Fonds in Watchlists und Musterdepots übernehmen.

Mit dem digitalen Statistik-Tool wird die Suche nach den besten Investmentfonds in Deutschland noch benutzerfreundlicher. In unserer großen Fondsstatistik finden Sie täglich aktualisiert die Daten von über 9.000 Investmentfonds in einer Liste. Und damit Sie bei der Vielzahl an Daten den Überblick behalten, lässt sich das Tool nach dem Login ganz individuell einstellen. Zu den erweiterten Sortierfunktionen zählen beispielsweise die Zugehörigkeit zu einem Sektor oder einer Region, das Fondsalter oder die Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume. Genauso gut lassen sich die Fonds wahlweise nach Risikokennzahlen oder den Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sortieren. Mit einem Klick auf den Fondsnamen gelangen Sie darüber hinaus zum ausführlichen Fondsporträt. Außerdem lässt sich jeder Fonds direkt aus der Fondsstatistik in der Fonds-Analyse zu Musterdepots, Watchlisten oder einem Vergleich hinzufügen. PDFs zum Speichern oder Ausdrucken lassen sich wie gewohnt ganz einfach und bequem per Mausklick erstellen.

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