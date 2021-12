Kfz-Versicherungen Großer Fahrerkreis erhöht Beitrag um fast 180 Prozent

Wer darf ans Steuer und was zahlt die Kfz-Police, wenn nicht nur der Versicherte in einen Unfall verwickelt ist? Eine aktuelle Auswertung von Verträgen zeigt, was bei falschen Angaben droht und wie stark ein größerer Fahrerkreis den Versicherungsbeitrag erhöht.