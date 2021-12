Hannes Peterreins über Aktienauswahl Auch Vermögensverwalter treffen die meisten Entscheidungen nach ihrem Bauchgefühl

Daniel Kahneman schreibt in seinem Buchauf Seite 24:„…Vor vielen Jahren besuchte ich den Leiter der Vermögensverwalter eines großen Finanzdienstleisters, der mir sagte, er habe gerade einige zehn Millionen Dollar in Aktien der Ford Motor Company investiert. Als ich ihn fragte, wie zu diesem Entschluss gelangt sei, antwortete er, er sei kürzlich auf einer Automesse gewesen und das, was er gesehen habe, habe ihn beeindruckt. ‚Mann, die wissen, wie man ein Auto baut!‘, war seine Erklärung. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er seinem Bauchgefühl vertraute, und war zufrieden mit sich und mit seiner Entscheidung. Ich fand es bemerkenswert, dass er anscheinend die eine Frage, die ein Ökonom als relevant erachten würde,: Sind Ford-Aktien gegenwärtig unterbewertet? Stattdessen hörte er auf seine Intuition; er mochte Autos, er mochte das Unternehmen, und er mochte die Vorstellung, Ford-Aktien zu besitzen. Nach allem, was wir über die Treffgenauigkeit beim Stock-Picking … wissen, kann man vernünftigerweise davon ausgehen, dass er nicht wusste, was er tat.“Viele Vermögensverwalter behaupten, sich bei ihren Anlageentscheidungen auf bestimmtezu beziehen. Sieht man aber genauer hin, so geschehen die allermeisten Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Aktie letztlich aufgrund eines dumpfen Bauchgefühls hin.Ebenso ist es bei Privatanlegern. Zumeist ist es irgendeine positive Assoziation, irgendein schönes Erlebnis oder eine bestimmte Erinnerung, manchmal einfach nur, weil einem der Name der Aktien gefällt – undIm Rahmen einer Vermögensverwaltung erwartet man natürlich etwas mehr Professionalität. Aber letztlich kommt es auch hier sehr häufig aus ähnlichzu Anlageentscheidungen wie bei Privatanlegern.Vermögensverwaltung sollte regelbasiert seinManchmal wird dieses intuitiven Bauchgefühl sogar verklärt. Der Vermögensverwalter spricht dann von seinem „Näschen“. Das große Problem ist nur, dass in der Regeldie vielen Desaster hingegen werden entweder vergessen oder verdrängt.Nach wissenschaftlichen Studien liegt der Durchschnitt der Finanzprofis mit ihren Prognosen in. Wenn Ihnen also jemand von seinen vier großen Anlageerfolgen erzählt, können Sie fast Gift darauf nehmen, dass dieselbe Person sechs andere Male krasse Verluste erleiden musste (das aber natürlich nicht erwähnt).Um solchen Selbsttäuschungen zu entgehen, ist es meiner Meinung nach das Beste, sich bei der Geldanlage und Vermögensverwaltung. Weg von den intuitiven Entscheidungen, hin zu einer Systematik, zu einem strukturierten und strategischen Vorgehen. Insbesondere spielt dann das Thema Risikomanagement eine besondere Rolle.Und da viele Privatanleger nicht wissen, wie man strukturiert und strategisch investiert, ist exakt dies eine, die ein professioneller Vermögensverwalter erbringen kann.