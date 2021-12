Hans Günter Wolf wird Geschäftsführer bei Metzler

Die Metzler Corporate Finance erarbeitet für institutionellen Kunden Treuhandlösungen, Beteiligungsstrukturen und andere Strategien. Zudem berät das Unternehmen im M&A-Geschäft (Mergers & Acquistions, deutsch: Fusionen & Übernahmen) und in Kapitalmarktfragen.Der 50-jährige Wolf kommt von Deloitte Consulting, wo er insbesondere für den europäischen Energiesektor und nachhaltige, saubere Energien im Allgemeinen verantwortlich war. Außerdem war er Partner in der Abteilung für Markt und Unternehmens Strategien. 1990 beendete er sein Studium in Köln mit einem Diplom in Betriebswirtschaftslehre.