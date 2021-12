Hedgefonds wetten auf Goldpreis

Hedgefonds setzen bei Termingeschäften verstärkt auf einen steigenden Goldpreis. Dahinter steht die zunehmende Sorge, dass der Konflikt im Nahen Osten die Ölpreise antreiben, das Wachstum bremsen und die Inflation anheizen wird. Die Netto-Long-Positionen kletterten in der Woche zum 3. September um 3,6 Prozent auf 101.396 Futures und Optionen, zeigen Daten der US-Terminbörsenaufsicht Commodity Futures Trading Commission. Das ist der höchste Stand seit Januar. Die Wetten auf steigende Preise legten um 0,6 Prozent zu, während jene auf fallende Preise 8,6 Prozent abnahmen – der vierte Rückgang in Folge und die längste Abwärtsserie in diesem Jahr.US-Präsident Barack Obama wirbt derzeit um die Zustimmung im Kongress für einen Militärschlag gegen Syrien. Die USA machen die syrische Regierung für den Einsatz von Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung verantwortlich. Der russische Präsident Wladimir Putin ist anderer Meinung und will Syrien im Falle eines Angriffs unterstützen.Der Anteil des Nahen Ostens an der Weltölförderung macht 33 Prozent aus. Einige Anleger kaufen Gold als Absicherung gegen die Gefahr einer Inflationsbeschleunigung. Der Goldpreis hat sich seit seinem 34-Monats-Tief im Juni um 18 Prozent erholt.„Wann immer es eine Phase gibt, die von Unruhe, Krieg oder Ängsten der Anleger geprägt ist, gehen die Leute zu Gold“, sagte Fondsmanager Dan Denbow von USAA Precious Metals & Minerals Fund in San Antonio. „Die langfristigere Perspektive, dass Gold nicht tot ist und es Gründe gibt, Gold zu besitzen, ist der Grund, warum es immer mehr Wetten auf steigende Preise gibt.“Der Goldpreis liegt noch immer 28 Prozent unter seinem Rekordniveau von 1923,70 Dollar, das im September 2011 erreicht wurde. In einer Bloomberg-Umfrage von vergangener Woche sagten 18 Prozent der Analysten, dass das Edelmetall dieses Niveau in den kommenden zwei Jahren nicht übersteigen wird. 11 Prozent rechnen hingegen mit neuen Allzeithochs.Der Goldpreis ist in diesem Jahr unterm Strich um 17 Prozent gesunken. Einige Anleger haben ihr Vertrauen in das Edelmetall als sichere Wertanlage verloren. Hintergrund waren Spekulationen, dass die Federal Reserve ihre Konjunkturmaßnahmen zurückfahren wird.