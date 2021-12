Hiscox mit neuem Mann für vermögende Privatkunden

Als Mitglied des deutschen Managementteams berichtet der 34-jährige direkt an den Hauptbevollmächtigten der Hiscox Europe Underwriting in Deutschland, Robert Dietrich.Bevor Tobias Wenhart sein BWL-Studium absolvierte, hatte er bereits eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann abgeschlossen und drei Jahre für einen Versicherungsmakler gearbeitet. Nach dem Studium war er von 2007 bis Anfang 2013 für McKinsey in Frankfurt tätig. Sein Schwerpunkt lag dort in der Beratung internationaler Versicherungsunternehmen.