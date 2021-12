Honorarberater-Kongress 2012: „Das Honorarberatergesetz kommt noch in dieser Legislaturperiode“

Am gestrigen Dienstag fand im Mainz der 7. Honorarberater-Kongress statt. Bei der vom Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) organisierten Veranstaltung ging es unter anderem um Regulierungsvorhaben in Deutschland und der EU, Anlagemöglichkeiten in Zeiten der Schuldenkrise, emotionaler Fehlentscheidungen unerfahrener Privatanleger und Finanzprofis, Indexfonds und den richtigen Umgang mit Xing.Das Honorarberatergesetz kommt noch in dieser Legislaturperiode, Anleger kommen derzeit nicht ohne Aktien und physisches Gold aus und am Ende wird nicht alles gut – DAS INVESTMENT.com fasst die wichtigsten Aussagen in einer Bildstrecke zusammen.