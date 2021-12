Honorarberater legt offen Die Kick-Backs der zehn beliebtesten Fonds Deutschlands

Für die Werte hat Galiplan die Höhe des Ausgabeaufschlags den Fondsprospekten entnommen. Die dargestellte Bestandsprovision ist laut des Honorarberaters der Provisionssatz, den er als Vermögensverwalter erhalte (und als Honorarberater zu 100 Prozent an die Kunden weiterleite). Die Bestandsprovisionen selbst seien in den laufenden Kosten des jeweiligen Investmentfonds enthalten und würden sich anteilig in der Kosten-Kennzahl TER (Total Expense Ratio) verstecken. Die Liste der 10 beliebtesten Fonds stamme vom Internetportal Fondsdiscount.de, das 8.000 Depots von comdirect, Ebase, Cortal Consors, DAB Bank und Fondsdepot Bank auswertet.