Honorarberatung: Gefragt, aber zu teuer

Weniger als 50 Euro ist den Privatanlegern eine unabhängige und qualifizierte Anlageberatung wert. Das fand eine Studie der Innofact AG, die im Auftrag der Beratungsgesellschaft BBDO Consulting durchgeführt wurde, heraus.Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch die Honorarberatung AG, die Unternehmensberatung MC4MS und die Universität Mainz. Die 990 Teilnehmer ihrer Studie gaben an, im Schnitt nicht mehr als 62,70 Euro pro Stunde für eine unabhängige Finanzberatung bezahlen zu können oder zu wollen. Die grundsätzliche Bereitschaft zu einer entgeltlichen Beratung war unter den 990 Befragten hingegen mit rund 70 Prozent recht hoch ausgeprägt Auch auf der Anbieterseite überwiegt oft die Skepsis, wenn es um Honorarberatung geht. So gehen die meisten Versicherer davon aus, dass der Verkauf von Versicherungen auf Honorarbasis das bestehende Provisionssystem nicht ablösen wird. Dies ergab eine Umfrage der Unternehmensberatung Schickler und der Universität Hohenheim, die in Zusammenarbeit mit "Financial Times Deutschland" (FTD) durchgeführt wurde.„Honorarberatung kann aber in einzelnen Bereichen eine echte Alternative werden“, erklärte Schickler-Geschäftsführer Stephan Maier gegenüber FTD. Insbesondere bei Gewerbe- und Industriedeckungen sowie bei den Lebensversicherungen sei der Bedarf da. So bietet ein Teil der Versicherungen bereits Netto-Tarife an, die ohne Kosten für die Vermittlung kalkuliert sind. Diese haben für die Lebensversicherung die größte Bedeutung. Im Bereich Auto- und private Sachversicherung spielen die Netto-Tarife hingegen kaum eine Rolle.