Hybridanleihen im Ethna Aktiv E, die besten Value-Fonds und das Erfolgsgeheimnis des Kapital Plus

Weitere Themen der neuen Ausgabe von DER FONDS (27.05.2011, mittags): Die aktuellen Trendmeldungen der SEB-Anleger-Ampel, ein aussichtsreicher Newcomer-Fonds für die Zinswende an den Rentenmärkten und ein detaillierter Vergleich des Champion-Nebenwerte-Fonds Threadneedle European Smaller Companies mit seinen Herausforderern.Top-News: Streit um nachrangige Anleihen im Ethna-Aktiv ENachrichten: Fidelity erweitert Rentenfonds-PaletteTop-Performer: Zwei Value-Fonds auf dem Weg an die SpitzeTop-Seller Kapital PlusInterview: SEB-Manager Jens Kummer über aktuelle Trends an den globalen Aktien- und RohstoffmärktenDuell zu dritt: Threadneedle European Smaller Companies gegen Franklin European Small Mid Cap Growth und Scherrer Small Caps EuropeExperten-Tipp: Jens Heinneccius, Vorstandsvorsitzender Eleatis AGMusterdepots: Der steigende Dollar gibt etwas RückenwindFragebogen Michael KepplerHighlights aus dem Netz: Skandale, Depot-Strips und das Hochgefühl des Helfens