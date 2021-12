Hypothekenbank-Chef 3 Gründe, die gegen Spekulationsblase am deutschen Immobilienmarkt sprechen

Die starken Steigerungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt betreffen bei weitem nicht alle Regionen, sondern vor allem die großen Metropolen, so Hagen.

Für die hohen Preise bei Wohnimmobilien gibt es nachvollziehbare Gründe, so Hagen weiter. Neben den niedrigen Zinsen, die vielleicht zu unvorsichtigen Käufen verleiten könnten, gebe es auch Fundamentalfaktoren, die Immobilien teuer machten: Die demographische Entwicklung, der Trend zu urbanem Wohnen und die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland – teure Immobilien sind für Hagen die logische Folge.

Drittens sieht der Immobilien-Experte auch keine Probleme bei der Finanzierung von Wohnraum. Bei Kreditaufnahme verlangten Banken nach wie vor durchschnittlich 25 Prozent Eigenkapitalanteil. Und selbst in Ausnahmefällen, in denen Objekte vollständig über Kredite finanziert werden, nähmen die Kreditinstitute sorgfältige Bonitätsprüfungen vor. Durch die niedrigen Zinsen schlössen Schuldner zudem eher langfristige Kreditverträge ab. Die auf viele Jahre festgeschriebenen günstigen Zinsen erlaubten dann höhere Tilgungsraten von Beginn der Laufzeit an – alles Anzeichen für einen soliden Finanzrahmen.