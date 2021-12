Pioneer Investments 29.03.2017 Lesedauer: 3 Minuten

Im Fokus: Der Pioneer Funds – Real Assets Target Income Reale Erträge schützen vor Reflationierung

Im Februar lag die Inflationsrate in Deutschland mit 2,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Anleger suchen daher nach Strategien, die einen wirkungsvollen Schutz vor Geldentwertung und gleichzeitig Renditepotenzial bieten. Der Pioneer Funds – Real Assets Target Income setzt an diesem Punkt an.