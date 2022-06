Bereits vor der Invasion der Ukraine durch russische Truppen im Februar 2022, wurde das Thema Inflation in der Öffentlichkeit besorgt diskutiert. Seit dem Sommer 2021 baut sich Inflationsdruck auf. Damals wurden die globalen Lieferketten durch Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung unterbrochen. Zu Beginn glaubten die politischen Verantwortungsträger noch, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handele und die Inflationsraten relativ rasch zum Zielwert von rund 2 Prozent zurückkehren würden. Tatsächlich jedoch liegen die Inflationsraten heute deutlich über den Erwartungen und dürften auf absehbare Zeit noch über dem Stand der vergangenen Jahrzehnte verharren.

Für Anleger wird es bei hohen Inflationsraten schwierig, zu angemessenen Risiken reale Erträge zu erzielen. Daher haben wir untersucht, welche Faktoren und Strategien in solchen Phasen Kapital erhalten und zufriedenstellende reale Erträge generieren können. Es stellte sich heraus, dass eine ausgefeilte, verschiedene Anlageklassen und Regionen umfassende Momentum-Strategie durchaus in Erwägung zu ziehen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn man davon ausgeht, dass der Inflationsdruck mittelfristig bestehen bleibt.



Inflation weiterhin über den Erwartungen

Die Inflationsraten waren in den entwickelten Ländern jahrzehntelang niedrig, sind aber zuletzt wieder auf ein seit Generationen nicht mehr erreichtes Niveau angestiegen. Diese Entwicklung ist durchaus besorgniserregend und stellt eine Herausforderung für Anleger da, die reale Erträge anstreben. Bei der Analyse muss man jedoch zwischen Gesamt- und Kerninflationsraten differenzieren. Volatilere Komponenten des Inflationskorbs wie Lebensmittelund Energiepreise gehen in der Regel nicht in die Kerninflationsrate ein.

Gerade diese Komponenten sind es, welche die Gesamtinflationsrate vor dem Hintergrund der russischen Invasion in der Ukraine derzeit nach oben treiben. Allerdings liegen auch die Kerninflationsraten derzeit in den USA bei über 6 Prozent und im Euroraum bei über 3 Prozent. Aktuellen Zentralbankprognosen zufolge werden die Inflationsraten zumindest im laufenden Jahr hoch bleiben, und mittelfristig sollte die Inflation ebenfalls höher ausfallen als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. In der Vergangenheit wurde die Geldentwertung im Vergleich zu den derzeitigen Raten deutlich unterschätzt. Daher sollten sich die Anleger mit der Frage befassen, wie sie ihr Vermögen schützen und reale Erträge erzielen können. Dabei hat sich ein anlageklassenübergreifendes Momentum Investing bewährt

Rückenwind für Momentum Investing

Momentum- oder Trend Investing beruht auf einer einfachen Idee: Eine Anlageklasse entwickelt sich auch künftig wie in der Vergangenheit. Wenn der Preis für einen Vermögenswert gestiegen ist, tut er das auch weiterhin. Wenn der Preis für einen Vermögenswert gesunken ist, tut er das ebenfalls weiterhin. Das Momentum – definiert als die Wertentwicklung einer Einzelaktie in den vergangenen 12 Monaten – wurde zunächst für einzelne Aktien genauer untersucht.