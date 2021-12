Interview mit Michael Bastian, Allianz „85 Prozent der Vermittler wählen die teilweise Verteilung der Abschlusscourtage“

DASINVESTMENT: Das Bundesfinanzministerium plant, den gesetzlich festgelegten Höchstrechnungszins für konventionelle Lebensversicherungen abzuschaffen. Was halten Sie davon?



Michael Bastian: Wir begrüßen es, wenn der Höchstrechnungszins erhalten bleibt. Er hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Leitplanke für die Kalkulation eines Versicherers sehr bewährt und ist zum zentralen Element der Rückstellungsberechnung geworden. Er ist ein gutes Instrument, um sicherzustellen, dass diese langfristigen Garantien auch mit ausreichend Kapital hinterlegt und die langfristigen Leistungsversprechen eingehalten werden können. Auch für den Kunden steht der Höchstrechnungszins für Stabilität und Transparenz, die Vergleichbarkeit zwischen den Versicherern würde man bei seiner Abschaffung verlieren.



Wie sehen Sie die Zukunft für die konventionelle Lebensversicherung generell? Sie haben mit Perspektive und KomfortDynamik schon Produkte mit neuen Garantien auf den Markt gebracht.



Bastian: Es wird momentan viel über die Lebensversicherung diskutiert und manche dieser Diskussionen verunsichert die Menschen. Wenn man vom Kunden ausgeht, ist der Bedarf an einer effizienten Altersvorsorge so groß wie nie: Die demografischen Probleme werden größer und die Rentenlücke im Alter muss geschlossen werden.



Die Frage ist daher, welche Formen der Altersvorsorge in diesem Kapitalmarktumfeld noch sinnvoll sind. Wir haben früh mit Vorsorgekonzepten angefangen, die alternative Garantien bieten. Und diese sind im heutigen Marktumfeld für den langfristigen Aufbau der Altersvorsorge unserer Meinung nach besser geeignet. Mit einer konventionellen Lebensversicherung binden Sie sich sehr lange an das heutige Niedrigzinsumfeld. Außerdem schränken diese langfristigen Garantien die Freiheit in der Kapitalanlage ein und reduzieren in der Folge die Renditechancen für die Kunden. Genau diese Rendite brauchen die Kunden aber heute im Niedrigzinsumfeld, um eine effiziente Altersvorsorge sicherzustellen.



Trotzdem gibt es Bereiche, in denen die klassische Lebensversicherung nach wie vor ihre Berechtigung hat. Denken Sie etwa an sofort beginnende Rentenversicherungen oder an spezielle Lösungen in der betrieblichen Altersversorgung.