Investmentfonds: Die Tops und Flops der vergangenen Dekade

Manager Peter Pühringer, Sohn eines österreichischen Uhrmachers, wuchs in Allstedt in der DDR auf. Er studierte nach dem Abitur Bauingenieurswesen und war anschließend in Saudi-Arabien tätig. Seit 1996 ist er Geschäftsführer der Wiener ZZ Vermögensverwaltung.Die beiden Sieger-Fonds richten sich an Langfristinvestoren. Denn der Ausgabeaufschlag ist mit 10 Prozent überdurchschnittlich hoch.Auf weiteren Plätzen folgen die Aktienfonds Parvest China und der Baring Russia, deren Anleger sich über das rund Siebenfache ihres Ausgangsvermögens freuen können. Auch wer das Geld vor zehn Jahren in den Falcon Gold Equity Fund steckte, konnte sein Vermögen verfünffachen.Zu den Verlierern zählen Fonds wie Nordinternet von Nordinvest, KBC Equity Fund Internet Cap. USD und JP Morgan US Technology, die kurz vor dem Platzen der Internetblase noch auf die neuen Medien setzten. Anleger, die vor einer Dekade 1.000 Euro in einen dieser Fonds investierten, bekämen jetzt nur zwischen 70 und 100 Euro zurück.Absolute Nullnummern gibt es auch: Der Allianz RCM Fonds Schweiz und der Volksbank-Pacific-Invest treten seit zehn Jahren auf der Stelle. Wer seine 1.000 Euro in einen dieser Fonds investiert hat, bekäme heute die gleiche Summe zurück.Insgesamt hat DAS INVESTMENT.com 1.888 Fonds, die seit mindestens 10 Jahren auf dem Markt sind , unter die Lupe genommen.