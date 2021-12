Investmenttalk-Podcast Wie die Corana-Krise Paypal und Co. antreibt

Früher undenkbar, heute selbstverständlich und empfohlen: Kontaktloses Bezahlen. Immer mehr Menschen zahlen in der Corona-Krise per Paypal – ob sich der Trend auch in Deutschland etablieren kann, diskutieren die Investmenttalker von Eyb & Wallwitz im aktuellen Podcast.