J.P. Morgan AM mit neuem Marketing-Chef

Jean Guido Servais ist neuer Leiter des kontinentaleuropäischen Marketings von J.P. Morgan Asset Management. In der neu geschaffenen Position berichtet er direkt an den weltweiten Marketing-Chef Richard Chambers nach New York. Er verantwortet außerdem weiter Marketing und PR in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das macht er bereits seit seinem Start in der Firma im Juni 2006.Zuvor leitete Servais das Marketing bei Franklin Templeton Investments in Deutschland und Österreich. Servais begann seine Karriere 1998 bei der Westdeutschen Landesbank. Er wechselte 2000 zum Onlinebroker pulsiv.com von HSBC Trinkaus und Burkhardt. 2001 übernahm die Sparkassen-Finanzgruppe den heutigen S-Broker.