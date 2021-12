Jupiter legt zwei Fonds für Ex-RWC-Duo auf

Der Jupiter Strategic Total Return Fund und Jupiter Global Convertibles Fund gehen am 1. Oktober an den Start. Die beiden Ucits III richtlinienkonforme Teilfonds der Produktfamilie Jupiter Global Fund Sicav werden von den Wandelanleihen- und Multi-Asset-Spezialisten Milles Geldard und Lee Manzi, die im Juni von RWC zu Jupiter wechselten , verantwortet.Der Jupiter Strategic Total Return Fund zielt darauf ab, sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten positive Erträge zu erzielen. Dabei können die beiden Manager unterschiedliche Anlageklassen wie internationale Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktinstrumente ins Portfolio nehmen. Der Jupiter Global Convertibles Fund hingegen ist ein Long-Only-Fonds, der auf globale Wandelanleihen setzt. Dabei haben die Manager völlig freie Hand, was Länder, Branchen, Ratings und Marktkapitalisierung der Unternehmen, deren Papiere sie kaufen, betrifft.