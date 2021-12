Lidia Treiber wechselt von Invesco Wisdomtree baut Renten-Research personell aus

Wisdomtree will sein Angebot an passiv gemangten Anlageprodukten für Investments am Rentenmarkt ausbauen. Außerdem sollen Investoren besser über den internationalen Anleihemarkt informiert werden. Dazu hat das Londoner Unternehmen jetzt Lidia Treiber in sein Research-Team geholt.