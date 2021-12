Lipper Fund Awards 2014 Die besten Fonds über drei, fünf und zehn Jahre

Alle Gewinner der Lipper-Fund-Awards in Frankfurt, getwittert von Detlef Glow, Head of Lipper EMEA Research

Auf dem zweiten Platz landet die australische Fondsgesellschaft First State Investment mit neun ausgezeichneten Fonds. Ganz vorne mit dabei: der Aktienfondsder in der Kategorie „Equity Greater China“ über fünf Jahre überzeugte.Den dritten Platz teilen sich die Versicherungs-Tochter Axa Investment Managers (Axa IM) und die Investmentgesellschaft Union Bancaire Asset Management (UBAM) mit jeweils sieben Gewinner-Fonds. Axa IM überzeugte unter anderem mit dem Rentenfondsder die Kategorie „Bond Global – High Yield“ über drei Jahre gewann. UBAM ließ beispielsweise in der Kategorie „Equity Switzerland“ über drei Jahre mit dem Aktienfondsdie Konkurrenten hinter sich.Auch Blackrock, Fidelity und Pioneer räumten jeweils sechs Auszeichnungen ab. So gewann Blackrock unter anderem mit demin der Kategorie „Equity Europe“ über fünf Jahre. Fidelity konnte beispielsweise im Bereich „Equity Asia Pacific“ über drei Jahre niemand etwas vormachen. Dort fuhr derden Sieg ein. Pioneer schickte unter anderem bei „Bond Emerging Markets Global - Hard Currency“ über fünf Jahre seinenins Rennen und holte damit die Auszeichnung.Mit jeweils fünf Lipper-Awards können sich auch Franklin Templeton, Henderson, Invesco, die österreichische Investmentgesellschaft Kepler sowie Threadneedle sehen lassen. Unter den Templeton-Gewinner-Fonds war zum Beispiel derder in der Kategorie „Bond Global“ über zehn Jahr Platz eins belegte. Henderson konnte unter anderem mit demim Bereich „Equity Eurozone“ über drei Jahre glänzen. Invesco hatte mit seinemin der Kategorie „Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über fünf Jahre die Nase vorn.Die Investment-Boutique Kepler-Fonds fuhr unter anderem mit ihrembei den „Mixed Asset EUR Balanced – Global“ über drei Jahre den Sieg ein. Threadneedle gewann zum Beispiel die Kategorie „Equity US Small and Mid Caps“ über zehn Jahre. Dort ließ deralle anderen Fonds hinter sich.In der April-Ausgabe unseres Magazins DAS INVESTMENT (Erscheinungstag 20. März) porträtieren wir in einer Extra-Beilage einige Gewinner-Fonds. Mit dabei ist dervon Ampega, dem besten Fonds über fünf Jahre in der Kategorie „Bond Euro - Short Term“. Auch der Wiederholungssieger von Ethenea, derist mit von der Partie. Er überzeugte das zweite Jahr in Folge bei „Mixed Asset EUR Flexible – Europe“ über zehn Jahre.Von den fünf Invesco-Gewinnern stellen wir im Extra den bereits genanntenvor. Mit dabei ist auch der dänische Investmentmanager Jyske Invest. Sowohl derals auch dergewannen bei den Lipper Fund Awards 2014. Außerdem stellen wir die Lipper-Award-Gewinnerundvor. Die Schweizer Vermögensverwaltung Lombard Odier – die ebenfalls mit zwei Fonds abräumten – ist zudem mit dem Siegerfondsvertreten.Wir porträtieren zudem denund den– zwei von vier M&G-Siegern – sowie denund denmit denen die Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft (Meag) siegte. Mit dabei sind außerdem dervon Pictet und dervon Standard Life, die ebenfalls bei den Lipper Awards 2014 abräumten.Die besten Investmentgesellschaften des Lipper Awards 2014 – die Gewinner der sogenannten Group Awards – finden Sie hier. „Um die Gewinner der Lipper Fund Awards zu bestimmen, untersuchen unsere internationalen Analystenteams im ersten Schritt quantitativ die Zusammensetzung der Vergleichsgruppen“, erklärt Lipper-Analyst Detlef Glow. „Anschließend werden die Top-Fonds aus jeder Vergleichsgruppe qualitativ analysiert. Hierbei geht es darum, die Zuordnung des Fonds in die aktuelle Vergleichsgruppe und die erzielte Wertentwicklung zu verifizieren.“Mit diesen Schritten prüft das Team die Ergebnisse von mehreren tausend Fonds. Zusätzlich untersucht es dann im Hinblick auf die Awards für die besten Vermögensverwalter die Fonds der Gesellschaften, die in den Rankings der einzelnen Klassifizierungen gute Ergebnisse zeigen. Da der gesamte Analyseprozess für die Lipper Fund Awards sehr aufwendig ist, dauert er mehrere Wochen.