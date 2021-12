Lohnt sich Riester? Die Meinung der DAS-INVESTMENT.com-Leser

Ein Kritikpunkt der DIW-Studie war, dass sich die Riester-Rente nur für Menschen lohnt, die sehr alt werden ( DAS INVESTMENT.com berichtete ). Wir stellten daher die Frage: „Eine Riester-Rente lohnt sich erst im hohen Alter: Was ist Ihre Meinung zur jüngsten Kritik des DIW?“ Über 230 Leser haben ihre Stimme abgegeben.Das Ergebnis: Fast Ausgeglichen. 52,0 Prozent plädieren für das staatlich geförderte Produkt und halten die Kritik für überzogen. Die Riester-Rente sei eine attraktive Altersvorsorge für die große Mehrheit von Sparern.41,9 Prozent stimmten der Kritik voll zu. So gut wie keinem könnte man das Produkt empfehlen.6,1 Prozent finden, dass an den Vorwürfen durchaus was dran ist. Man müsse sehr genau hinsehen, ob sich der Riester-Vertrag für die Kunden lohne.Die Umfrage können Sie sich hier noch einmal ansehen.