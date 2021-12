Svetlana Kerschner 14.04.2011 Lesedauer: 2 Minuten

Loveparade-Katastrophe: Entschädigungsfrage immer noch nicht geklärt

Der Jahrestag der Loveparade-Katastrophe nähert sich: Laut Medienberichten plant das Land Nordrhein-Westfallen am 24. Juli eine Gedenkveranstaltung in Duisburg. Am gestrigen Mittwochabend fand ein Gedenkkonzert in der Duisburger Salvatorkirche statt. Weniger großzügig zeigen sich die Stadt und das Land, wenn es um die Entschädigungszahlungen für die Opfer geht.