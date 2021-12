Redaktion 07.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „BP ist ein ungewöhnlicher Fall“

Die nächste Rohstoff-Rally wird kommen, ist sich Christoph Bruns sicher. Warum er in diesem Zusammenhang so stark auf BP setzt und wie er darüber hinaus von einer Trendwende des Sektors profitieren will, verrät der Loys-Eigner im Interview mit DAS Investment.com.