02.09.2015

Luxus-Immobilien Villa von Richard Gere steht zum Verkauf

Schauspieler Richard Gere glänzte in der Vergangenheit in verschiedenen Rollen – und auch sein Anwesen in der Nähe von New York hat es in sich. Das bereits 1902 erbaute Haus steht nun zum Verkauf.