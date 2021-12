Emerging Markets Quiz Testen Sie Ihr Wissen über die Märkte von morgen!

>> Zum Emerging Markets Quiz

Wir gehen davon aus, dass die Volkswirtschaften der Schwellenländer 2013 und in absehbarer Zukunft nach wie vor schneller wachsen werden als die Industriestaaten. Die Fundamentaldaten der Volkswirtschaften der Schwellenländer werden voraussichtlich ebenfalls robust bleiben. Die Staatsschuldenkrise im Euroraum hat bisher nur eine begrenzte direkte Auswirkung auf die Fundamentaldaten der Volkswirtschaften der Schwellenländer gehabt. Die verhältnismäßig niedrigen Verschuldungsquoten und die höheren Devisenreserven, verglichen mit mehreren Industriestaaten, sind in erster Linie der Grund dafür. Daher sind wir der Auffassung, dass die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der meisten Volkswirtschaften der Schwellenländer, trotz der weltweiten Finanzkrise, robust bleiben.In Zukunft wird die Abhängigkeit der Schwellenländer von den Volkswirtschaften der Industriestaaten, wie zum Beispiel Europa und den Vereinigten Staaten, zudem abnehmen, denn die Schwellenländer bauen den Handel und die Wirtschaftsbeziehungen untereinander weiter aus. Der Trend zu niedriger Inflation könnte kurzfristig anhalten, wodurch es Regierungen und Zentralbanken möglich ist, ihre Bemühungen zur Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit fortzusetzen. Eine übermäßige Liquidität am Markt könnte jedoch langfristig zu höherer Inflation führen, weshalb Regierungen und Zentralbanken ihre Geldpolitik neu bewerten müssen.Inzwischen steht fest, dass die US-Notenbank weiter Geld in die Wirtschaft pumpt, wie auch immer sie die jeweiligen Programme bezeichnet (ob QE3, QE4 oder sonstwie). Sie wird ihre Liquiditätsspritzen fortsetzen, bis auf dem Arbeitsmarkt eine Wende einsetzt. Das wird leider nicht die Lösung für die Arbeitslosigkeit sein. Regierungsreformen und eine Aufhebung der kommerziellen Beschränkungen und Einschränkungen, die durch die Regierung auferlegt worden sind, sind die Lösung. Neben der US-Notenbank führen auch Europäische Zentralbank, Bank of Japan und andere dem Finanzsystem Mittel zu.