Redaktion 25.02.2016

ANZEIGE

Marktausblick Carsten Roemheld „Korrekturphasen bieten gute Einstiegszeitpunkte“

Die Märkte befinden sich in einer heftigen Korrekturphase. Viele Anleger flüchten sich daher in vermeintlich sichere Häfen. Im Interview erläutert Carsten Roemheld, Kapitalmarktexperte von Fidelity, wie und warum Anleger jedoch gerade jetzt Chancen am Aktienmarkt nutzen können.