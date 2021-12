Redaktion 13.10.2015

Kapitalmarktstratege im Video Carsten Roemheld, Fidelity: Was Qualitätsaktien leisten, wenn es an den Börsen auf und ab geht

In drei Phasen lässt sich ein Wirtschaftszyklus einteilen. Carsten Roemheld von Fidelity nennt sie Verzweiflung, Hoffnung und Wachstum. Im Video spricht er über Qualitätsaktien als erfolgversprechende langfristige Anlagestrategie, wenn es an den Börsen auf und ab geht – und darüber, was Qualitätsaktien gerade in den Phasen der Verzweiflung und des Wachstums leisten.