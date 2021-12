Markus Kulessa wechselt zu Carmignac

Markus Kulessa arbeitet künftig als Analyst für Carmignac Gestion. Bei der französischen Investmentboutique verstärkt der 30-Jährige das Team Europäische Aktien. Es verwaltet den Aktienfonds Carmignac Grande Europe (WKN: A0DKM6), den Carmignac Euro-Entrepreneurs (794795) sowie den Mischfonds Carmignac Euro-Patrimoine (A0DP5Y). In seiner neuen Funktion berichtet Kulessa an Laurent Ducoin.Kulessa war zuvor für die Beratungsgesellschaft KPMG in Frankfurt im Analysebereich der Abteilung Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions) tätig. Davor arbeitete er unter anderem für die Société Générale und Wachovia Securities in London. Der Deutsche studierte an der EM Lyon Business School in Frankreich und schloss sein Studium mit dem Master of Science in Finanzen ab.