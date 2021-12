Michael Schütt Neuer Job für Ex-Deutschland-Chef von Carmignac

DJE Kapital hat Michael Schütt zum Vertriebsleiter Fonds ernannt. Schütt tritt die neue Stelle zum 1. Oktober an. In der neugeschaffenen Position verantwortet Schütt künftig als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung den Vertrieb von Publikums- und Spezialfonds sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Er berichtet direkt an Ulrich Kaffarnik, Vorstand bei DJE Kapital für die Bereiche Investmentfonds & Institutionelle und Geschäftsführer der DJE Investment in Luxemburg.

Der 46-jährige Schütt kommt von der französischen Fondsgesellschaft Carmignac, wo er zuletzt Geschäftsführer sowie Vertriebschef für Deutschland und Österreich war. Davor arbeitete er in verschiedenen leitenden Positionen bei Bank of New York Mellon, Invesco Asset Management und bei Citibank.



Zweiter Neuzugang: Thomas Heindl

Zeitgleich mit Schütt startet Thomas Heindl (40) als Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Er kommt vom Spezialversicherungsunternehmen Hiscox Europe Underwriting, wo er zuletzt Leiter Marketing und Kommunikation war. Davor arbeitete Heindl acht Jahre in verschiedenen Positionen im Allianz-Konzern. Heindl berichtet an Schütt.